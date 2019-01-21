Елена Подкаминская забросала коллег тортами на съемках «ИП Пирогова»

Елене Подкаминской в сериале досталась главная роль, она исполняет некую Веру, которая устала от постоянных измен мужа и решается выгнать его. Героиня после удачного брака больше не намерена доверять мужчинам, к тому же у нее не осталось средств на жизнь. Тогда она принимает решение заняться собственным бизнесом - печь торты на заказ. Параллельно с этим Вера старается наладить общение с представителями противоположного пола.Актриса Елена Подкаминская рассказала о том, как прошла одна из съемочных смен, которая ей больше всего запомнилась. Тогда речь шла о метании тортов. На этот эпизод режиссер дал артистке только один дубль, но репетиция проходила несколько раз. «Смешная ситуация получилась с Галиной Безрук, я помню, что в ходе съемок пилота торт не очень хорошо размазался по лицу. Пришлось учесть все эти факторы и запустить как следует. Новый кусок оказался очень мягким и продавился до самой основы», - рассказала Подкаминская. Сама же ее коллега по цеху Галина Безрук подтвердила, что данную сцену запомнит надолго. После фразы «снято» актриса еще долго отмывала с лица бисквитный крем.