Елена Подкаминская забросала коллег тортами на съемках «ИП Пирогова»
Известная российская актриса Елена Подкаминская на съемках телесериала «ИП Пирогова» забросала коллег тортами. Презентация проекта на телеканале «Супер» состоится менее чем через месяц.
Елене Подкаминской в сериале досталась главная роль, она исполняет некую Веру, которая устала от постоянных измен мужа и решается выгнать его. Героиня после удачного брака больше не намерена доверять мужчинам, к тому же у нее не осталось средств на жизнь. Тогда она принимает решение заняться собственным бизнесом - печь торты на заказ. Параллельно с этим Вера старается наладить общение с представителями противоположного пола.
Актриса Елена Подкаминская рассказала о том, как прошла одна из съемочных смен, которая ей больше всего запомнилась. Тогда речь шла о метании тортов. На этот эпизод режиссер дал артистке только один дубль, но репетиция проходила несколько раз. «Смешная ситуация получилась с Галиной Безрук, я помню, что в ходе съемок пилота торт не очень хорошо размазался по лицу. Пришлось учесть все эти факторы и запустить как следует. Новый кусок оказался очень мягким и продавился до самой основы», - рассказала Подкаминская. Сама же ее коллега по цеху Галина Безрук подтвердила, что данную сцену запомнит надолго. После фразы «снято» актриса еще долго отмывала с лица бисквитный крем.
Елене Подкаминской в сериале досталась главная роль, она исполняет некую Веру, которая устала от постоянных измен мужа и решается выгнать его. Героиня после удачного брака больше не намерена доверять мужчинам, к тому же у нее не осталось средств на жизнь. Тогда она принимает решение заняться собственным бизнесом - печь торты на заказ. Параллельно с этим Вера старается наладить общение с представителями противоположного пола.
Актриса Елена Подкаминская рассказала о том, как прошла одна из съемочных смен, которая ей больше всего запомнилась. Тогда речь шла о метании тортов. На этот эпизод режиссер дал артистке только один дубль, но репетиция проходила несколько раз. «Смешная ситуация получилась с Галиной Безрук, я помню, что в ходе съемок пилота торт не очень хорошо размазался по лицу. Пришлось учесть все эти факторы и запустить как следует. Новый кусок оказался очень мягким и продавился до самой основы», - рассказала Подкаминская. Сама же ее коллега по цеху Галина Безрук подтвердила, что данную сцену запомнит надолго. После фразы «снято» актриса еще долго отмывала с лица бисквитный крем.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:46