Виктория Дайнеко вживую спела дуэтом с Алексеем Воробьевым

В новом посте Виктория Дайнеко рассказала, что находится в предвкушении презентации своего нового альбома, дебют которого состоится уже через 1,5 недели. Звезде приходится сдерживаться, чтобы не показать фанатам новые композиции раньше времени, поэтому она решила устроить импровизацию. Компанию артистке составил Алексей Воробьев, также члены команды Дайнеко обеспечили тандему музыкальное сопровождение.Исполнительница отметила, что порой, когда она долго остается без нормального сна, голос ее может звучать - “как наждачка”. В то же время Виктория Дайнеко уверена, что в данном случае главное — “кайф”, получаемый от музыки и импровизированного выступления. Поклонники старания кумира оценили, отметив, что получившийся дуэт звучит отлично.