Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite стала доступна для геймеров
Разработчики смартфонов Xiaomi пообещали выпустить мобильную игру в стиле популярной PUBG. Частично, им удалось выполнить это обещание, ведь закрытый бета-тест новинки под названием Survival Game стартовал в декабре, став доступным для геймеров.
Накануне же, мобильную королевскую битву можно было загрузить из сервиса Mi App Store. Тем не менее стоит учитывать, что игра по-прежнему находится на стадии бета-тестирования. По информации разработчиков, новинка будет ориентироваться на индийский рынок, но вскоре может появиться и в других странах.
В Xiaomi решили упростить разработку: основные механики взяты у PUBG, также добавлены некоторые элементы из Fortnite. С первой игрой у Survival Game схожий дизайн, со второй – внешний вид персонажей. Среди преимуществ новой королевской битвы является её размеры – около 185 Мб свободного пространства на смартфоне.
Накануне же, мобильную королевскую битву можно было загрузить из сервиса Mi App Store. Тем не менее стоит учитывать, что игра по-прежнему находится на стадии бета-тестирования. По информации разработчиков, новинка будет ориентироваться на индийский рынок, но вскоре может появиться и в других странах.
В Xiaomi решили упростить разработку: основные механики взяты у PUBG, также добавлены некоторые элементы из Fortnite. С первой игрой у Survival Game схожий дизайн, со второй – внешний вид персонажей. Среди преимуществ новой королевской битвы является её размеры – около 185 Мб свободного пространства на смартфоне.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00