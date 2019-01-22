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Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite стала доступна для геймеров

Разработчики смартфонов Xiaomi пообещали выпустить мобильную игру в стиле популярной PUBG. Частично, им удалось выполнить это обещание, ведь закрытый бета-тест новинки под названием Survival Game стартовал в декабре, став доступным для геймеров.
Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite стала доступна для геймеров

Накануне же, мобильную королевскую битву можно было загрузить из сервиса Mi App Store. Тем не менее стоит учитывать, что игра по-прежнему находится на стадии бета-тестирования. По информации разработчиков, новинка будет ориентироваться на индийский рынок, но вскоре может появиться и в других странах.

В Xiaomi решили упростить разработку: основные механики взяты у PUBG, также добавлены некоторые элементы из Fortnite. С первой игрой у Survival Game схожий дизайн, со второй – внешний вид персонажей. Среди преимуществ новой королевской битвы является её размеры – около 185 Мб свободного пространства на смартфоне.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

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