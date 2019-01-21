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Анна Банщикова и Галина Юдашкина сводили детей в “Москвариум”

Анна Банщикова и Галина Юдашкина сводили своих детей в “Москвариум”, оставшись в восторге от показанного там шоу. Наследники артисток познакомились с косатками и другими подводными животными.
Анна Банщикова и Галина Юдашкина сводили детей в “Москвариум”

Актриса Анна Банщикова сводила своих сыновей в океанариум на ВДНХ в Москве, где они смогли наблюдать уникальное шоу с участием косаток. Кроме того, артистка и ее наследники посетили и экспозицию “Москвариума”, где насчитывается порядка 12 тысяч жителей глубин. Банщикова призналась, что больше всего ее сыновей впечатлили акулы, мечехвосты, а также скаты, эффектным мальчики назвали внезапное появление подводного Деда Мороза.
Анна Банщикова и Галина Юдашкина сводили детей в “Москвариум”

В тот же день посетить “Москвариум” решила и Галина Юдашкина, дочь выдающегося модельера. Она привела на ВДНХ сына и супруга. По словам теледивы, в океанариум она шла за яркими впечатлениями, и в итоге не была разочарована. Наследник родственницы Валентина Юдашкина тоже был покорен шоу с участием косаток.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:11

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