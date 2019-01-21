Принц Уильям тайно готовится стать королем Великобритании





Известно, что вслед за ней трон должен занять принц Чарльз, однако он сам уже отметил 70-летний юбилей. Когда он станет во главе, неизвестно, но, по очевидным причинам, его руководство страной не будет долгим. В связи с этим к ответственному посту уже начал готовиться принц Уильям.Когда состоится коронация Чарльза, первым претендентов на трон станет супруг Кейт Миддлтон. Он получит статус первого пэра королевства и его начнут называть герцогом Корнуолльским. Вдобавок Уильям получит под контроль герцогство, которым сейчас руководит Чарльз. Совокупная стоимость всех земель оценивается в миллиард фунтов стерлингов. За последний год Чарльз получил доход с них в размере 20,5 миллиона фунтов.Уильям на сегодняшний день втайне от всех посещает заседания по управлению делами герцогства. Впервые на подобное мероприятие наследник британского престола пришел в 2011 году, два раза он появлялся на нем в 2017 году. За последние четыре месяца супруг Кейт Миддлтон три раза принимал участие в заседании.Известно, что Уильям перестал работать на должности пилота санитарной авиации, поскольку он нужен для решения государственных вопросов. Прогнозируется, что принц станет королем не позже 60 лет.