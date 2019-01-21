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Принц Уильям тайно готовится стать королем Великобритании

В зарубежных СМИ появилась информация, что принц Уильям тайно готовится стать королем Великобритании. Его бабушке Елизавете II в апреле исполнится уже 93 года, но каждым днем ей становится сложнее исполнять свои обязанности.
Принц Уильям тайно готовится стать королем Великобритании

Известно, что вслед за ней трон должен занять принц Чарльз, однако он сам уже отметил 70-летний юбилей. Когда он станет во главе, неизвестно, но, по очевидным причинам, его руководство страной не будет долгим. В связи с этим к ответственному посту уже начал готовиться принц Уильям.

Когда состоится коронация Чарльза, первым претендентов на трон станет супруг Кейт Миддлтон. Он получит статус первого пэра королевства и его начнут называть герцогом Корнуолльским. Вдобавок Уильям получит под контроль герцогство, которым сейчас руководит Чарльз. Совокупная стоимость всех земель оценивается в миллиард фунтов стерлингов. За последний год Чарльз получил доход с них в размере 20,5 миллиона фунтов.

Уильям на сегодняшний день втайне от всех посещает заседания по управлению делами герцогства. Впервые на подобное мероприятие наследник британского престола пришел в 2011 году, два раза он появлялся на нем в 2017 году. За последние четыре месяца супруг Кейт Миддлтон три раза принимал участие в заседании.

Известно, что Уильям перестал работать на должности пилота санитарной авиации, поскольку он нужен для решения государственных вопросов. Прогнозируется, что принц станет королем не позже 60 лет.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 21:30

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