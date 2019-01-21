Продюсер Светланы Лободы пообщалась с Аллой Пугачевой после концерта в “Крокусе”
Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, успела пообщаться с Аллой Пугачевой после концерта, проходившего в “Крокусе” в Москве. На вечер украинской певицы Примадонна пришла в сопровождении Максима Галкина.
Максим Галкин ранее рассказал фолловерам, что сходил с супругой на шоу Лободы, а затем присутствие Пугачевой подтвердила и Нателла Крапивина. В своем Instagram продюсер написала, что встретила Примадонну, к которой питает безграничное уважение, после концерта. Певице понравилось шоу, представленное коллегой, что осчастливило представительницу Лободы. Такую похвалу она считает достойной наградой за весь труд, который проделала команда исполнительницы.
В комментариях подписчики присоединились к восторгу Пугачевой. Поклонники, наблюдавшие за выступлением Светланы Лободы, оставили массу комплиментов в адрес украинской певицы и ее команды, выразив благодарность за подаренные яркие эмоции.
Максим Галкин ранее рассказал фолловерам, что сходил с супругой на шоу Лободы, а затем присутствие Пугачевой подтвердила и Нателла Крапивина. В своем Instagram продюсер написала, что встретила Примадонну, к которой питает безграничное уважение, после концерта. Певице понравилось шоу, представленное коллегой, что осчастливило представительницу Лободы. Такую похвалу она считает достойной наградой за весь труд, который проделала команда исполнительницы.
В комментариях подписчики присоединились к восторгу Пугачевой. Поклонники, наблюдавшие за выступлением Светланы Лободы, оставили массу комплиментов в адрес украинской певицы и ее команды, выразив благодарность за подаренные яркие эмоции.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00