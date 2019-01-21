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Продюсер Светланы Лободы пообщалась с Аллой Пугачевой после концерта в “Крокусе”

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, успела пообщаться с Аллой Пугачевой после концерта, проходившего в “Крокусе” в Москве. На вечер украинской певицы Примадонна пришла в сопровождении Максима Галкина.
Продюсер Светланы Лободы пообщалась с Аллой Пугачевой после концерта в “Крокусе”

Максим Галкин ранее рассказал фолловерам, что сходил с супругой на шоу Лободы, а затем присутствие Пугачевой подтвердила и Нателла Крапивина. В своем Instagram продюсер написала, что встретила Примадонну, к которой питает безграничное уважение, после концерта. Певице понравилось шоу, представленное коллегой, что осчастливило представительницу Лободы. Такую похвалу она считает достойной наградой за весь труд, который проделала команда исполнительницы.
Продюсер Светланы Лободы пообщалась с Аллой Пугачевой после концерта в “Крокусе”

В комментариях подписчики присоединились к восторгу Пугачевой. Поклонники, наблюдавшие за выступлением Светланы Лободы, оставили массу комплиментов в адрес украинской певицы и ее команды, выразив благодарность за подаренные яркие эмоции.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00

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