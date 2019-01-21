Вручение премии Фонда Высоцкого «Своя колея» впервые покажут в Сети





В рамках церемонии прозвучат всем известные композиции Владимира Высоцкого, которые исполнял современные деятели искусства. Среди предполагаемых участников заявлены следующие: Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов, Сергей Безруков, Игорь Скляр, Зара, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Тамара Гвердцители.Впервые это мероприятие покажут в прямом эфире. В Сети его можно будет посмотреть на официальном сайте «Первого канала» или же в социальной сети «Одноклассники».