Вручение премии Фонда Высоцкого «Своя колея» впервые покажут в Сети
В Сети впервые будет показана церемония вручения ежегодной премии Фонда имени легендарного композитора и певца Владимира Высоцкого, который получил название «Своя колея». Мероприятие пройдет сегодня, 21 января, в семь часов вечера на сцене Театра на Таганке.
В рамках церемонии прозвучат всем известные композиции Владимира Высоцкого, которые исполнял современные деятели искусства. Среди предполагаемых участников заявлены следующие: Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов, Сергей Безруков, Игорь Скляр, Зара, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Тамара Гвердцители.
Впервые это мероприятие покажут в прямом эфире. В Сети его можно будет посмотреть на официальном сайте «Первого канала» или же в социальной сети «Одноклассники».
В рамках церемонии прозвучат всем известные композиции Владимира Высоцкого, которые исполнял современные деятели искусства. Среди предполагаемых участников заявлены следующие: Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов, Сергей Безруков, Игорь Скляр, Зара, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Тамара Гвердцители.
Впервые это мероприятие покажут в прямом эфире. В Сети его можно будет посмотреть на официальном сайте «Первого канала» или же в социальной сети «Одноклассники».
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:26