Режиссёры намеренно провоцируют конфликт между Анджелиной Джоли и Шарлиз Терон





Анджелина Джоли и Шарлиз Терон, как оказалось, уже много лет находятся в «молчаливом» противостоянии друг с другом. Началось всё тогда, когда режиссёры ремейка «Невесты Франкенштейна» выслали сценарий роли главной героини не только Терон, которая тогда горела желанием сняться в фильме, но и Джоли. Именно тогда, со слов близкого окружения актрис, супруга Брэда Питта намеренно тянула с ответом, ведь знала, что его с нетерпением ждёт и соперница, не имеющая возможности в это время соглашаться на другие предложения по съёмкам.Похожая ситуация произошла между голливудскими звёздами и с фильмом «Убийство в Восточном экспрессе», когда Анджелина Джоли, зная, что сценарий уже получила и Шарлиз Терон, долго тянула с ответом, потом отказалась, но вскоре внезапно заявила о согласии сниматься в детективе. Тогда руководство не утвердило её кандидатуру, отдав предпочтение Мишель Пфайффер. Сейчас же, считают близкие люди обеих актрис, режиссёры специально приглашают Джоли и Терон в один проект, зная, что те позабавят их своим противостоянием за главную роль.