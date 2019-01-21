АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Пугачевой до Успенской: Российские звезды за 60, которые любят модные эксперименты
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Режиссёры намеренно провоцируют конфликт между Анджелиной Джоли и Шарлиз Терон

Режиссёры намеренно провоцируют конфликт между Анджелиной Джоли и Шарлиз Терон, которые давно не выносят друг друга. Об этом, как пишет портал Dni.ru, журналистам поведал близкий друг одной из актрис, наблюдающий за «молчаливым» противостоянием двух лучший актрис.

Режиссёры намеренно провоцируют конфликт между Анджелиной Джоли и Шарлиз Терон


Анджелина Джоли и Шарлиз Терон, как оказалось, уже много лет находятся в «молчаливом» противостоянии друг с другом. Началось всё тогда, когда режиссёры ремейка «Невесты Франкенштейна» выслали сценарий роли главной героини не только Терон, которая тогда горела желанием сняться в фильме, но и Джоли. Именно тогда, со слов близкого окружения актрис, супруга Брэда Питта намеренно тянула с ответом, ведь знала, что его с нетерпением ждёт и соперница, не имеющая возможности в это время соглашаться на другие предложения по съёмкам.

Режиссёры намеренно провоцируют конфликт между Анджелиной Джоли и Шарлиз Терон


Похожая ситуация произошла между голливудскими звёздами и с фильмом «Убийство в Восточном экспрессе», когда Анджелина Джоли, зная, что сценарий уже получила и Шарлиз Терон, долго тянула с ответом, потом отказалась, но вскоре внезапно заявила о согласии сниматься в детективе. Тогда руководство не утвердило её кандидатуру, отдав предпочтение Мишель Пфайффер. Сейчас же, считают близкие люди обеих актрис, режиссёры специально приглашают Джоли и Терон в один проект, зная, что те позабавят их своим противостоянием за главную роль.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 20:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Людмила Максакова в годовщину смерти
Кристина Асмус показала ягодицы на
Вручение премии Фонда Высоцкого «Своя
Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины
Виктория Дайнеко вживую спела дуэтом с
Анна Банщикова и Галина Юдашкина
Режиссёры намеренно провоцируют
Продюсер Светланы Лободы пообщалась с
Исаак Калина рассказал об особенностях
Распределение жира по частям тела
WhatsApp запретил рассылать одно и то
Юная дочь Даны Борисовой выкрасила
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова скоро
Сергей Лазарев показал пляжное фото с
Жительница Великобритании забеременела
Диана Шурыгина и Сергей Семенов
У ребенка Алены Савкиной будут такие же
В США умер гитарист Элвиса Пресли
Звезда «Дома-2» Ольга Солнце поведала
Любовь Успенская отправила больную дочь
Infiniti в январе запустила в России
Игорь Николаев поздравил Дмитрия
Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в
Семен Слепаков заявил, что у “Сборной
Звезды «Дома-2» Виктория Романец и
Эксперт Вячеслав Субботин назвал
Леонид Ярмольник считает современное
У старшей дочери Ксении Бородиной
Отца Екатерины Андреевой заподозрили в
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова
Просмотреть все новости