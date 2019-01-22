В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет





Амфоры увидели 2 аквалангиста за пределами Портофино в прошлогоднем ноябре. Сейчас ученые начали извлекать керамику из воды для будущего изучения. Первый кувшин подняли в середине января этого года. Большая часть артефактов оказалась нетронутой временем, только одна амфора была разрушена. В ней жило много представителей морской фауны, в том числе 2 омара.«Подводные скутеры помогли провести исследование за границами Портофино. Мы заметили амфоры в таком месте, в которое водолазы не попадают. Сначала мы увидели шеи и днища кувшинов, которые торчали из песка. Осознав, что мы нашли, мы были в шоке, ведь каждый дайвер мечтает отыскать исторические реликвии», – рассказывают аквалангисты.Эксперты рассказали, что новые заявления из Департамента древностей ожидаются в ближайшие несколько недель, что прольет больше света на происхождение находки.