В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет
На дне Средиземного моря нашли 15 галльских амфор, которые наполовину погружены в его поверхность. По предварительным оценкам, их возраст – около 2 тысяч лет.
Амфоры увидели 2 аквалангиста за пределами Портофино в прошлогоднем ноябре. Сейчас ученые начали извлекать керамику из воды для будущего изучения. Первый кувшин подняли в середине января этого года. Большая часть артефактов оказалась нетронутой временем, только одна амфора была разрушена. В ней жило много представителей морской фауны, в том числе 2 омара.
«Подводные скутеры помогли провести исследование за границами Портофино. Мы заметили амфоры в таком месте, в которое водолазы не попадают. Сначала мы увидели шеи и днища кувшинов, которые торчали из песка. Осознав, что мы нашли, мы были в шоке, ведь каждый дайвер мечтает отыскать исторические реликвии», – рассказывают аквалангисты.
Эксперты рассказали, что новые заявления из Департамента древностей ожидаются в ближайшие несколько недель, что прольет больше света на происхождение находки.
Амфоры увидели 2 аквалангиста за пределами Портофино в прошлогоднем ноябре. Сейчас ученые начали извлекать керамику из воды для будущего изучения. Первый кувшин подняли в середине января этого года. Большая часть артефактов оказалась нетронутой временем, только одна амфора была разрушена. В ней жило много представителей морской фауны, в том числе 2 омара.
«Подводные скутеры помогли провести исследование за границами Портофино. Мы заметили амфоры в таком месте, в которое водолазы не попадают. Сначала мы увидели шеи и днища кувшинов, которые торчали из песка. Осознав, что мы нашли, мы были в шоке, ведь каждый дайвер мечтает отыскать исторические реликвии», – рассказывают аквалангисты.
Эксперты рассказали, что новые заявления из Департамента древностей ожидаются в ближайшие несколько недель, что прольет больше света на происхождение находки.
Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 02:00