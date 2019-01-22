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В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет

На дне Средиземного моря нашли 15 галльских амфор, которые наполовину погружены в его поверхность. По предварительным оценкам, их возраст – около 2 тысяч лет.
В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет

Амфоры увидели 2 аквалангиста за пределами Портофино в прошлогоднем ноябре. Сейчас ученые начали извлекать керамику из воды для будущего изучения. Первый кувшин подняли в середине января этого года. Большая часть артефактов оказалась нетронутой временем, только одна амфора была разрушена. В ней жило много представителей морской фауны, в том числе 2 омара.

«Подводные скутеры помогли провести исследование за границами Портофино. Мы заметили амфоры в таком месте, в которое водолазы не попадают. Сначала мы увидели шеи и днища кувшинов, которые торчали из песка. Осознав, что мы нашли, мы были в шоке, ведь каждый дайвер мечтает отыскать исторические реликвии», – рассказывают аквалангисты.

Эксперты рассказали, что новые заявления из Департамента древностей ожидаются в ближайшие несколько недель, что прольет больше света на происхождение находки.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 02:00

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