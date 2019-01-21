Новый род древних акул получил название в честь видеоигры из 1980 года
Новый род древних акул получил название в честь видеоигры, которая пользовалась популярностью в 1980 г. Работа проводилась учеными из Университета штата Северная Каролина в США.
Свое название хищные рыбы получили в честь игры Galaga. Причина такого решения ученых заключается в том, что зубы животного напомнили специалистам космические корабли инопланетян из вышеупомянутого шутера. По размерам рыбы небольшие, в длину около 45 см, они близки к ковровым акулам. Исследователи выявили останки акулы возрастом около 67 млн лет вблизи знаменитого скелета тираннозавра “Сью”. В остатках породы ученые смогли обнаружить порядка 20 акульих зубов небольших размеров.
После выявления останков Galagadon nordquistae авторы работы отметили, насколько важно продолжать изучение породы на фоне извлечения крупных скелетов, вроде “Сью”. В частности, в процессе также найдены следы еще двух хрящевых рыб, которые научному миру уже известны.
Свое название хищные рыбы получили в честь игры Galaga. Причина такого решения ученых заключается в том, что зубы животного напомнили специалистам космические корабли инопланетян из вышеупомянутого шутера. По размерам рыбы небольшие, в длину около 45 см, они близки к ковровым акулам. Исследователи выявили останки акулы возрастом около 67 млн лет вблизи знаменитого скелета тираннозавра “Сью”. В остатках породы ученые смогли обнаружить порядка 20 акульих зубов небольших размеров.
После выявления останков Galagadon nordquistae авторы работы отметили, насколько важно продолжать изучение породы на фоне извлечения крупных скелетов, вроде “Сью”. В частности, в процессе также найдены следы еще двух хрящевых рыб, которые научному миру уже известны.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00