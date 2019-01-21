Новый род древних акул получил название в честь видеоигры из 1980 года





Свое название хищные рыбы получили в честь игры Galaga. Причина такого решения ученых заключается в том, что зубы животного напомнили специалистам космические корабли инопланетян из вышеупомянутого шутера. По размерам рыбы небольшие, в длину около 45 см, они близки к ковровым акулам. Исследователи выявили останки акулы возрастом около 67 млн лет вблизи знаменитого скелета тираннозавра “Сью”. В остатках породы ученые смогли обнаружить порядка 20 акульих зубов небольших размеров.После выявления останков Galagadon nordquistae авторы работы отметили, насколько важно продолжать изучение породы на фоне извлечения крупных скелетов, вроде “Сью”. В частности, в процессе также найдены следы еще двух хрящевых рыб, которые научному миру уже известны.