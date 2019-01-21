У старшей дочери Ксении Бородиной шпагаты не хуже Анастасии Волочковой

С Курбаном Омаровым они воспитывают Марусю от первого брака Ксюши и "общую" Теону.Ведущая "Дома-2" невероятно гордится успехами старшенькой. Как известно, девочка занимается художественной гимнастикой.Накануне Бородина в Instagram разместила снимок, где Маруся стоит в спортзале. На фотографии можно видеть, как юная гимнастка показывает свою хорошую растяжку.Многочисленные подписчики Ксении рады успехам Маруси, а многие подметили, что у юной спортсменки шпагаты не хуже, чем у одиозной сегодня балерины Анастасии Волочковой.