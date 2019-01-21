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У старшей дочери Ксении Бородиной шпагаты не хуже Анастасии Волочковой

Известная ведущая Ксения Бородина имеет двух прелестных дочек.

С Курбаном Омаровым они воспитывают Марусю от первого брака Ксюши и "общую" Теону.

У старшей дочери Ксении Бородиной шпагаты не хуже Анастасии Волочковой

Ведущая "Дома-2" невероятно гордится успехами старшенькой. Как известно, девочка занимается художественной гимнастикой.

У старшей дочери Ксении Бородиной шпагаты не хуже Анастасии Волочковой

Накануне Бородина в Instagram разместила снимок, где Маруся стоит в спортзале. На фотографии можно видеть, как юная гимнастка показывает свою хорошую растяжку.
У старшей дочери Ксении Бородиной шпагаты не хуже Анастасии Волочковой

Многочисленные подписчики Ксении рады успехам Маруси, а многие подметили, что у юной спортсменки шпагаты не хуже, чем у одиозной сегодня балерины Анастасии Волочковой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:35

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