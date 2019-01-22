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Дайвер снял под водой на камеру «оживший» камень

Дайвер, являющийся любителем подводного плавания, выложил в Сети видео, на котором он снял под водой «оживший» камень. Съёмки проводились в акватории Средиземного моря в области Французской Ривьеры.

Дайвер снял под водой на камеру «оживший» камень


Видео очень интересно своей концовкой. Любитель подводного плавания в начале записи показал пальцем на камень, который скрылся в глубоководных растениях Средиземного моря. Потом автор сюжета приблизился к объекту. После недолгой съёмки камень внезапно «ожил», а также «превратился» в осьминога. Морское животное моментально уплыло от любопытного дайвера.



Как известно, осьминоги подобно хамелеонам меняют свою окраску для защиты от различных хищников либо любых других угроз. Однако в этот раз осьминогу не помогла его способность замаскироваться, поэтому моллюск решил сбежать.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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