Дайвер снял под водой на камеру «оживший» камень





Видео очень интересно своей концовкой. Любитель подводного плавания в начале записи показал пальцем на камень, который скрылся в глубоководных растениях Средиземного моря. Потом автор сюжета приблизился к объекту. После недолгой съёмки камень внезапно «ожил», а также «превратился» в осьминога. Морское животное моментально уплыло от любопытного дайвера.Как известно, осьминоги подобно хамелеонам меняют свою окраску для защиты от различных хищников либо любых других угроз. Однако в этот раз осьминогу не помогла его способность замаскироваться, поэтому моллюск решил сбежать.