Дайвер снял под водой на камеру «оживший» камень
Дайвер, являющийся любителем подводного плавания, выложил в Сети видео, на котором он снял под водой «оживший» камень. Съёмки проводились в акватории Средиземного моря в области Французской Ривьеры.
Видео очень интересно своей концовкой. Любитель подводного плавания в начале записи показал пальцем на камень, который скрылся в глубоководных растениях Средиземного моря. Потом автор сюжета приблизился к объекту. После недолгой съёмки камень внезапно «ожил», а также «превратился» в осьминога. Морское животное моментально уплыло от любопытного дайвера.
Как известно, осьминоги подобно хамелеонам меняют свою окраску для защиты от различных хищников либо любых других угроз. Однако в этот раз осьминогу не помогла его способность замаскироваться, поэтому моллюск решил сбежать.
Видео очень интересно своей концовкой. Любитель подводного плавания в начале записи показал пальцем на камень, который скрылся в глубоководных растениях Средиземного моря. Потом автор сюжета приблизился к объекту. После недолгой съёмки камень внезапно «ожил», а также «превратился» в осьминога. Морское животное моментально уплыло от любопытного дайвера.
Как известно, осьминоги подобно хамелеонам меняют свою окраску для защиты от различных хищников либо любых других угроз. Однако в этот раз осьминогу не помогла его способность замаскироваться, поэтому моллюск решил сбежать.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00