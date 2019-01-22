Российские эксперты составили портрет типичного магазинного вора





Специалисты решили выяснить, как выглядит типичный человек, привыкший воровать в магазинах. Данное исследование провела компания BIT, разрабатывающая программное обеспечения для предотвращения подобных случаев в супермаркетах.Информация для работы была получена посредством системы распознавания лиц посетителей торговых точек. Определенную базу данных с января по ноябрь прошлого года предоставили и правоохранители.В итоге получилось, что возраст среднестатистического вора в РФ составляет 18-35 лет. В момент инцидента в большинстве случаев злоумышленники пребывают под воздействием алкоголя, стабильный доход у таких людей отсутствует, но за ними числится множество правонарушений. Если говорить о среднем чеке кражи, то он составляет примерно тысячу рублей.