Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова попыталась оправдать своего бывшего мужа

«Я бы с ним не поддерживала человеческие отношения после брака, если бы он не оставался достойным мужчиной. Мы в прекрасных отношениях», - заявила теледива, подчеркнув, что всегда будет рядом, если Тимуру вдруг понадобится ее помощь.





Молодой человек, который также присутствовал в студии, все обвинения опровергал, отмечая, что близость с девушкой состоялась по взаимному согласию, а если быть точнее, то по инициативе Маши.Артисту удалось предоставить все доказательства, а детектор лжи подтвердил, что никакого избиения и надругательства не было. Кроме того, сама Таланова в последствии призналась, что выдумала всю эту историю, поскольку ее мать против интимной близости до свадьбы.Ведущая телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова, которая является бывшей супругой Тимура, не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг мужчины.По ее словам, за 8 лет брака муж ни разу не поднял на нее руку, поскольку он очень порядочный и хорошо воспитанный человек. Она считает, что Марии Талановой просто захотелось быть причастной к известному актеру, интересному и талантливому мужчине, чтобы заработать денег.