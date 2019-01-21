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Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова попыталась оправдать своего бывшего мужа

Несколько дней назад героиней шоу «На самом деле», ведущим которого является Дмитрий Шепелев, стала Мария Таланова, которая публично заявила, что известный актер Тимур Ефременков напоил ее алкоголем, избил, а после надругался.

Молодой человек, который также присутствовал в студии, все обвинения опровергал, отмечая, что близость с девушкой состоялась по взаимному согласию, а если быть точнее, то по инициативе Маши.

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова попыталась оправдать своего бывшего мужа

Артисту удалось предоставить все доказательства, а детектор лжи подтвердил, что никакого избиения и надругательства не было. Кроме того, сама Таланова в последствии призналась, что выдумала всю эту историю, поскольку ее мать против интимной близости до свадьбы.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова, которая является бывшей супругой Тимура, не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг мужчины.

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова попыталась оправдать своего бывшего мужа

По ее словам, за 8 лет брака муж ни разу не поднял на нее руку, поскольку он очень порядочный и хорошо воспитанный человек. Она считает, что Марии Талановой просто захотелось быть причастной к известному актеру, интересному и талантливому мужчине, чтобы заработать денег.

«Я бы с ним не поддерживала человеческие отношения после брака, если бы он не оставался достойным мужчиной. Мы в прекрасных отношениях», - заявила теледива, подчеркнув, что всегда будет рядом, если Тимуру вдруг понадобится ее помощь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:24

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