Распределение жира по частям тела происходит за счёт генов





Специалисты из Университета Упсала в ходе крупного исследования смогли установить, что распределение жира по разным частям тела объясняется влиянием на этот процесс разных генов. Проведя не только лабораторные анализы крови, но также применив метод импедансных измерений (определение электрического сопротивления организма при подаче через его клетки электрического тока), специалистам удалось обнаружить порядка 100 генов, отвечающих за распределение жировых отложений в области рук, ног, брюшной полости и других частей тела.Согласно полученным данным, основная часть генетических влияний наблюдалась именно у представительниц женского пола, а вот у мужчин, у которых жир в основном скапливается в области живота, этот процесс объясняется влиянием не генов, а гормонов.