WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более чем пяти группам или юзерам





Соответствующее обновление уже было выпущено 21 января, уточняет глава отдела коммуникаций мессенджера Карл Вуг. Первыми обновленной версией WhatsApp воспользуются владельцы устройств с операционной системой Android, затем – iOS. Стоит напомнить, что около полугода назад в компании уже ограничивали функцию Forward – тогда количество людей или групп, которым можно было переслать 1 сообщение, сократили с 250 до 20.Добавим, что на территории Индии технология была изначально ограничена до 5 пользователей или групп в связи с серией преступлений, связанных со слухами о похищенных детях, распространявшихся с помощью мессенджера.