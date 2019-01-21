WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более чем пяти группам или юзерам
В мессенджере WhatsApp будет урезана возможность Forward, с помощью которой пользователь мог отправлять одно и то же сообщение многим людям или группам. Теперь же юзеры смогут переслать его лишь 5 раз, сообщило издание Reuters, ссылаясь на слова руководителя компании в сфере коммуникаций Виктории Грэнд.
Соответствующее обновление уже было выпущено 21 января, уточняет глава отдела коммуникаций мессенджера Карл Вуг. Первыми обновленной версией WhatsApp воспользуются владельцы устройств с операционной системой Android, затем – iOS. Стоит напомнить, что около полугода назад в компании уже ограничивали функцию Forward – тогда количество людей или групп, которым можно было переслать 1 сообщение, сократили с 250 до 20.
Добавим, что на территории Индии технология была изначально ограничена до 5 пользователей или групп в связи с серией преступлений, связанных со слухами о похищенных детях, распространявшихся с помощью мессенджера.
Соответствующее обновление уже было выпущено 21 января, уточняет глава отдела коммуникаций мессенджера Карл Вуг. Первыми обновленной версией WhatsApp воспользуются владельцы устройств с операционной системой Android, затем – iOS. Стоит напомнить, что около полугода назад в компании уже ограничивали функцию Forward – тогда количество людей или групп, которым можно было переслать 1 сообщение, сократили с 250 до 20.
Добавим, что на территории Индии технология была изначально ограничена до 5 пользователей или групп в связи с серией преступлений, связанных со слухами о похищенных детях, распространявшихся с помощью мессенджера.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:51