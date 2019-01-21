Юная дочь Даны Борисовой выкрасила волосы в розовый цвет

Накануне Дана Борисова с дочерью сходила на посвященный памяти Евгения Осина вечер, после чего поделилась с поклонниками в Instagram фотоотчетом с мероприятия. Также знаменитость поблагодарила всех, кто присутствовал на событии, признавшись, что не смогла сдержать слез, когда вышла на сцену, чтобы почтить память своего покойного друга. При этом дочь теледивы Полина на вечере присутствовала с розовыми волосами, что не осталось без внимания поклонников.В комментариях реакция подписчиков оказалась разной. Кто-то заявил, что 11-летней девочке не стоит так рано начинать красить волосы, а Дане Борисовой порекомендовали не позволять дочери лишнего. Другие считают, что девочка воспользовалась временным тоником, который не вредит волосам, и ничего плохого в этом нет. Пост собрал более 2 тысяч отметок “Мне нравится”.