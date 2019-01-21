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Роскомнадзор возобновил блокировки мессенджера Telegram

Роскомнадзор в ходе блокировки популярного мессенджера Telegram включил в имеющийся список запрещенных современных сайтов свыше тысячи существующих IP-адресов. Организация в последнее время возобновила свои действия.

Роскомнадзор возобновил блокировки мессенджера Telegram


Филипп Кулин, являющийся создателем бота, а также автором канала «Эшер II», отметил, что Роскомнадзором по всей видимости была возобновлена борьба с Telegram, делая упор на «жесткий отлов проксей». Стоит напомнить, что эксперты Роскомнадзора с мая по июнь в ходе ведения борьбы с ресурсом Telegram осуществили блокировку 18 000 000 P-адресов. Вследствие этого произошёл сбой в функционировании сторонних различных сервисов/сайтов. Представители российского ведомства не подтверждают причастность к такого рода техническим сбоям в функционировании прочих Интернет-ресурсов.

Официальная блокировка мессенджера состоялась в РФ с апреля прошлого года. В отношении данного сервиса были выдвинуты санкции вследствие отказа предоставить ФСБ специальные ключи, требуемые для расшифровок переписок потенциальных пользователей.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:03

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