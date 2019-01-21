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В США умер гитарист Элвиса Пресли Реджи Янг

В американском штате Теннеси умер известный гитарист Элвиса Пресли Реджи Янг. Смерть застала 83-летнего музыканта в собственном доме в городе Нэшвилл.
В США умер гитарист Элвиса Пресли Реджи Янг


Как стало известно по сообщениям издания Commercial Appeal, в четверг, 17 января, в американском городке Нэшвилл на 83-ем году жизни умер талантливый гитарист Реджи Янг, который в своё время сотрудничал с Элвисом Пресли и другими известными вокалистами и коллективами. За всю свою карьеру музыкант нередко выступал в качестве сессионного гитариста Дилана Реджи, Джо Кокера, Джонни Кэша, и даже однажды входил в состав группы, принимавшей участие в разогреве на концерте группы The Beatles, правда тогда Реджи Янг не знал, чем группа так заслужила невероятную любовь фанатов, которые то и дело пытались попасть на сцену к вокалистам во время выступления.



Известно, что свой собственный сольный альбом «Forever Young» гитарист Элвиса Пресли записал и выпустил лишь в прошлом году.



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 19:18

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