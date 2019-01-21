Любовь Успенская отправила больную дочь в Швейцарию





Дочь Любови Успенской неудачно упала с велосипеда, а ее звездная мать по-прежнему сильно обеспокоена состоянием наследницы. Врачи уже провели несколько операций на лице, но восстановить передние зубы медикам не удается, на фоне чего в пищу употреблять Татьяна Плаксина пока может только жидкие блюда и пюре. Помимо этого, после одного из вмешательств у девушки случилось заражение крови.В итоге Успенская приняла решение отправить наследницу в Швейцарию, считая, что там ей будет спокойнее. При этом звезда заявила, что ее дочь надеется вернуться на родину, чтобы иметь возможность присутствовать на концерт матери в стенах “Крокуса” в Москве. Пройдет мероприятие в начале марта. Знаменитость не исключает, что может спеть в тандеме со своей родственницей, если той позволит состояние здоровья.