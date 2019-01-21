Infiniti в январе запустила в России специальные выгодные кредитные программы





В случае внесения сразу двадцати процентов от требуемой суммы, три года действует выгодная ставка по стандартному кредиту 4,5%. Версия Infiniti QX50 доступна для приобретения с размером ежемесячной выплаты в 15 000 руб. Это видно на фоне уменьшения ставок согласно условиям фирменной программы в январе. Версию QX60 можно будет купить с ежемесячной выплатой на сумму в 16 000 руб. Месячная стоимость за транспортное средство составит от 25 000 руб. По программе Infiniti Invite, полная сумма платежей в два раза уступает, тем которые предусматриваются по стандартному кредиту. Стоит заметить, что в РФ на весь доступный модельный ряд Infiniti действуют скидки.В России за прошлый год дилеры бренда Infiniti реализовали свыше 4 600 транспортных средств. Это на 6,4 процента меньше в сравнении с 2017 годом. Самой востребованной версией автобренда они назвали кроссовер QX60. Реализации данного авто за прошлый год увеличились примерно в 2,3 раза.