АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Пугачевой до Успенской: Российские звезды за 60, которые любят модные эксперименты
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Infiniti в январе запустила в России специальные выгодные кредитные программы

Компания Infiniti в январе запустила в России ряд специальных выгодных кредитных программ. Они затрагивают покупку версий QX50, QX60, QX80.

Infiniti в январе запустила в России специальные выгодные кредитные программы


В случае внесения сразу двадцати процентов от требуемой суммы, три года действует выгодная ставка по стандартному кредиту 4,5%. Версия Infiniti QX50 доступна для приобретения с размером ежемесячной выплаты в 15 000 руб. Это видно на фоне уменьшения ставок согласно условиям фирменной программы в январе. Версию QX60 можно будет купить с ежемесячной выплатой на сумму в 16 000 руб. Месячная стоимость за транспортное средство составит от 25 000 руб. По программе Infiniti Invite, полная сумма платежей в два раза уступает, тем которые предусматриваются по стандартному кредиту. Стоит заметить, что в РФ на весь доступный модельный ряд Infiniti действуют скидки.

В России за прошлый год дилеры бренда Infiniti реализовали свыше 4 600 транспортных средств. Это на 6,4 процента меньше в сравнении с 2017 годом. Самой востребованной версией автобренда они назвали кроссовер QX60. Реализации данного авто за прошлый год увеличились примерно в 2,3 раза.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Людмила Максакова в годовщину смерти
Кристина Асмус показала ягодицы на
Вручение премии Фонда Высоцкого «Своя
Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины
Виктория Дайнеко вживую спела дуэтом с
Анна Банщикова и Галина Юдашкина
Режиссёры намеренно провоцируют
Продюсер Светланы Лободы пообщалась с
Исаак Калина рассказал об особенностях
Распределение жира по частям тела
WhatsApp запретил рассылать одно и то
Юная дочь Даны Борисовой выкрасила
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова скоро
Сергей Лазарев показал пляжное фото с
Жительница Великобритании забеременела
Диана Шурыгина и Сергей Семенов
У ребенка Алены Савкиной будут такие же
В США умер гитарист Элвиса Пресли
Звезда «Дома-2» Ольга Солнце поведала
Любовь Успенская отправила больную дочь
Infiniti в январе запустила в России
Игорь Николаев поздравил Дмитрия
Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в
Семен Слепаков заявил, что у “Сборной
Звезды «Дома-2» Виктория Романец и
Эксперт Вячеслав Субботин назвал
Леонид Ярмольник считает современное
У старшей дочери Ксении Бородиной
Отца Екатерины Андреевой заподозрили в
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова
Просмотреть все новости