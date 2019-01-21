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Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с 59-летием

Сегодня, 21 января, свой 59-й день рождения отмечает известный отечественный актер Дмитрий Харатьян. С этим событием своего давнего друга решил поздравить исполнитель Игорь Николаев.
Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с 59-летием

Пост-поздравление Игорь Николаев обнародовал на личной странице в сети Instagram. В частности, он разместил архивное фото, где позирует в компании Дмитрия Харатьяна. Своего ровесника и “старинного приятеля” певец поздравил с днем рождения, отметив, что в свое время артист являлся его партнером по теннису. Отмечающему 59-летие звезде экранов Николаев предложил выпить вместе минералки и готовиться к более памятным датам. В частности, в следующем году оба артиста отметят 60-летний юбилей.
Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с 59-летием

В комментариях многочисленные подписчики Игоря Николаева присоединились к его поздравлениям в адрес Дмитрия Харатьяна. Имениннику начали желать крепкого здоровья и успехов на творческом пути. Публикацию отметками “Мне нравится” оценили более 11 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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