Жительница Великобритании забеременела дважды за неделю и родила тройню
Жительница Великобритании буквально за неделю смогла забеременеть при помощи искусственного оплодотворения, а также естественным образом. По словам женщины, до этого супругам не удавалось 8 лет зачать ребенка.
У британки было две проблемы, не позволяющих забеременеть, а именно лишний вес и заболевание яичников. Медики посоветовали 36-летней женщине похудеть на тридцать килограмм. Выполнив требование медиков, жительница Великобритании прошла процедуру ЭКО. Спустя пару недель она решила сделать тест на беременность, показавший позитивный результат. Счастливая пара уехала в отпуск, решив данным образом отметить долгожданное событие.
После возвращения британка прошла УЗИ, которое показало у нее тройню. Оказалось 2 эмбриона были зачаты на 7 дней раньше 3-го. В декабре прошедшего года женщина стала матерью 3-х детей: Бориса, Амелии и Матильды.
У британки было две проблемы, не позволяющих забеременеть, а именно лишний вес и заболевание яичников. Медики посоветовали 36-летней женщине похудеть на тридцать килограмм. Выполнив требование медиков, жительница Великобритании прошла процедуру ЭКО. Спустя пару недель она решила сделать тест на беременность, показавший позитивный результат. Счастливая пара уехала в отпуск, решив данным образом отметить долгожданное событие.
После возвращения британка прошла УЗИ, которое показало у нее тройню. Оказалось 2 эмбриона были зачаты на 7 дней раньше 3-го. В декабре прошедшего года женщина стала матерью 3-х детей: Бориса, Амелии и Матильды.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:37