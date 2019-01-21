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Жительница Великобритании забеременела дважды за неделю и родила тройню

Жительница Великобритании буквально за неделю смогла забеременеть при помощи искусственного оплодотворения, а также естественным образом. По словам женщины, до этого супругам не удавалось 8 лет зачать ребенка.

Жительница Великобритании забеременела дважды за неделю и родила тройню


У британки было две проблемы, не позволяющих забеременеть, а именно лишний вес и заболевание яичников. Медики посоветовали 36-летней женщине похудеть на тридцать килограмм. Выполнив требование медиков, жительница Великобритании прошла процедуру ЭКО. Спустя пару недель она решила сделать тест на беременность, показавший позитивный результат. Счастливая пара уехала в отпуск, решив данным образом отметить долгожданное событие.

После возвращения британка прошла УЗИ, которое показало у нее тройню. Оказалось 2 эмбриона были зачаты на 7 дней раньше 3-го. В декабре прошедшего года женщина стала матерью 3-х детей: Бориса, Амелии и Матильды.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:37

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