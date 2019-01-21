Семен Слепаков заявил, что у “Сборной Пятигорска” на всю команду было четверо трусов

Семен Слепаков в прошлом выступал в составе команды “Сборная Пятигорска”, которая играла в КВН. Он разместил в соцсети архивный кадр, на котором четыре члена коллектива лежат на кровати, среди них и автор поста. Снимок сделан в 2001 году, когда вся компания приехала на фестиваль в Сочи. Слепаков утверждает, что “Сборная Пятигорска” была бедной, жить им якобы приходилось по четыре человека на комнату, спать — в одной кровати, а из одежды имелись только костюмы для выступлений, но лежать в них было нельзя, чтобы не помять.На всю команду, со слов Семена Слепакова, было рассчитано четыре штуки трусов, носить их приходилось по очереди. В завершении поста артист порадовался, что в день, когда был сделан снимок, как раз пришла их очередь надевать нижнее белье. Комик добавил, что носка и вовсе имелось всего три. В комментариях фолловеры оценили чувство юмора Слепакова, а пост за пару часов собрал более 51 тысячи отметок “Мне нравится”.