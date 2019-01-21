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Отсрочка первого купания новорождённого положительно влияет на грудное вскармливание

В США медики выяснили, что отсрочка первого купания новорождённого положительно влияет на грудное вскармливание малыша. Период, который в таком случае стоит выдержать между рождением ребёнка и первыми водными процедурами, составляет около 12 часов.

Отсрочка первого купания новорождённого положительно влияет на грудное вскармливание


В США медицинские специалисты из клиники Кливленда провели собственный эксперимент, направленный на установление взаимосвязи между первым купанием новорождённого и успехом дальнейшего грудного вскармливания. В исследовании согласились принять участие порядка тысячи матерей с младенцами, половина из которых которые дали согласие на отсрочку первых водных процедур своего ребёнка на период до 12 часов после его появления на свет.

Согласно данным медиков, по окончании эксперимента контрольная группа новорождённых, матери которых соглашались подождать с первым купанием в течение 12 часов, увеличила показатели успешности грудного вскармливания чуть менее, чем на 10%. Специалисты считают результаты эксперимента весьма важными, ведь исключительно кормление грудью должно присутствовать в жизни ребёнка на протяжении первых 6 месяцев жизни, после которых приветствуется постепенное введение в рацион дополнительных натуральных продуктов питания, не прекращая потребление материнского молока вплоть до года.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:11

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