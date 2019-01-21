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Модели Renault Koleos и Renault Dokker в начале 2019 года увеличились в цене

Две модели от компании Renault в начале текущего года увеличились в цене. Речь идёт о таких версиях, как Koleos, а также Dokker.

Модели Renault Koleos и Renault Dokker в начале 2019 года увеличились в цене


Многие комплектации данных версий увеличились в цене на 15 000 – 39 000 рублей. Универсал Renault Dokker, оснащаемый 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом на 82 л.с. в базовой комплектации Access расценивается в 905 000 рублей. Топовую комплектацию Drive продают за 1 010 000 руб. Дизельные вариации комплектации Life с полуторалитровым силовым агрегатом на 90 л.с. предлагают от 1 080 000 рублей. За версию Drive просят 1 130 000 руб. Кроссовер Koleos подорожал во всех комплектациях, помимо начальной Comfort.

Новая минимальная комплектация расценивается в 1 699 000 руб. За данную сумму предлагается транспортное средство с бензиновым двухлитровым силовым агрегатом на 144 «лошадки». Авто в максимальной комплектации Premium, оснащаемое бензиновым 2,5-литровым мотором на 171 л.с., расценивается в 2 178 000 руб. Единственная дизельная модификация Premium расценивается в 2 338 888 руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:20

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