Модели Renault Koleos и Renault Dokker в начале 2019 года увеличились в цене





Многие комплектации данных версий увеличились в цене на 15 000 – 39 000 рублей. Универсал Renault Dokker, оснащаемый 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом на 82 л.с. в базовой комплектации Access расценивается в 905 000 рублей. Топовую комплектацию Drive продают за 1 010 000 руб. Дизельные вариации комплектации Life с полуторалитровым силовым агрегатом на 90 л.с. предлагают от 1 080 000 рублей. За версию Drive просят 1 130 000 руб. Кроссовер Koleos подорожал во всех комплектациях, помимо начальной Comfort.Новая минимальная комплектация расценивается в 1 699 000 руб. За данную сумму предлагается транспортное средство с бензиновым двухлитровым силовым агрегатом на 144 «лошадки». Авто в максимальной комплектации Premium, оснащаемое бензиновым 2,5-литровым мотором на 171 л.с., расценивается в 2 178 000 руб. Единственная дизельная модификация Premium расценивается в 2 338 888 руб.