Леонид Ярмольник считает современное телевидение безнравственным

Леонид Ярмольник, как стало известно порталу Dni.ru, считает, что современное телевидение уже давно стало безнравственным, ведь нынешние программы и шоу преследуют одну и ту же цель — вынести на всеобщее обозрение как можно больше «грязного белья» человека, являющегося героем выпуска. Кроме того, артист не бросается словами просто так, он, как выяснилось, регулярно получает разнообразные предложения от ведущих каналов принять участие в новых проектах, но просто не хочет тонуть в этой «грязи».Со слов Ярмольника, раньше телевидение являлось местом, где всё время появлялись новые идеи, свежие и действительно стоящие просмотра проекты, над которыми хотелось работать даже не ради вознаграждения, а ради удовольствия. Сейчас каждая новая программа и ток-шоу практически идентичны, а главной их целью давно стало «грязное бельё» участников эфира, и возможность копнуть в него, как можно глубже.