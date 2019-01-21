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Победитель «Замуж за Бузову» Денис Лебедев расстался со своей девушкой

Для тех немногих, кто не знает, Денис Лебедев стал победителем реалити-шоу на ТНТ «Замуж за Бузову».

Однако отношения с Ольгой в итоге так и не сложились.

Победитель «Замуж за Бузову» Денис Лебедев расстался со своей девушкой

Впоследствии Лебедев объявил о новой возлюбленной. Ею стала Алла Лагутина, девушка, принимавшая участие в 4 сезоне проекта «Холостяк».

На протяжении декабря прошлого года молодые люди демонстрировали идиллию в отношениях. Денис даже размещал совместные фото в Instagram. Была даже и общая свадебная фотосессия.

Но потом все закончилось. Несколько дней назад Лагутина разместила в своем блоге недвусмысленную фотографию. На ней она запечатлена с двумя чемоданами, на которые помещены наклейки с перечеркнутыми лебедями. Алла также заявила, что путей к примирению нет.

Победитель «Замуж за Бузову» Денис Лебедев расстался со своей девушкой

В свою очередь Денис Лебедев в своем блоге написал, что с Лагутиной они не сошлись характером, поскольку разные люди. Оказалось, что у пары на многие вещи противоположные взгляды.

Кроме того, Лебедев отметил, что Лагутина красивая и умная женщина, у которой есть в жизни цель. Он выразил надежду, что у нее все будет хорошо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:43

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