Победитель «Замуж за Бузову» Денис Лебедев расстался со своей девушкой





Однако отношения с Ольгой в итоге так и не сложились.Впоследствии Лебедев объявил о новой возлюбленной. Ею стала Алла Лагутина, девушка, принимавшая участие в 4 сезоне проекта «Холостяк».На протяжении декабря прошлого года молодые люди демонстрировали идиллию в отношениях. Денис даже размещал совместные фото в Instagram. Была даже и общая свадебная фотосессия.Но потом все закончилось. Несколько дней назад Лагутина разместила в своем блоге недвусмысленную фотографию. На ней она запечатлена с двумя чемоданами, на которые помещены наклейки с перечеркнутыми лебедями. Алла также заявила, что путей к примирению нет.В свою очередь Денис Лебедев в своем блоге написал, что с Лагутиной они не сошлись характером, поскольку разные люди. Оказалось, что у пары на многие вещи противоположные взгляды.Кроме того, Лебедев отметил, что Лагутина красивая и умная женщина, у которой есть в жизни цель. Он выразил надежду, что у нее все будет хорошо.