Фанаты требуют, чтобы Елена Летучая отказалась от косметики

Елена Летучая просто обязана отказаться от использования косметики — так решили большинство её фанатов, когда увидели, как на самом деле выглядит ведущая без профессионального макияжа. Оказалось, что кожа звезды имеет идеально ровный тон, а каких-либо изъянов или проблем не заметно даже при съёмке крупным планом. Фолловеры тут же бросились писать в комментариях, что Летучая в натуральной виде выглядит куда более интересней и привлекательней, нежели после работы над ней профессиональных визажистов, потому просто потребовали, чтобы их любимая ведущая отказалась от тонн косметики, отдав предпочтение лёгкому макияжу с использование лишь туши для подчёркивания выразительности взгляда.Снимок, вызвавший настоящий фурор среди фанатов Елены Летучей, был сделан ведущей во время отпуска на Эквадоре. Стоит отметить, что поклонники оценили внешность звезды очень высоко, несмотря на ее спутанные и не расчёсанные волосы в кадре.