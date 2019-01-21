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Volkswagen обновил китайскую модель Jetta

Volkswagen провёл обновление современной китайской версии Jetta. Новый представленный седан модификации Volkswagen Sagitar: Jetta получил удлиненный кузов и широкую силовую гамму.

Volkswagen обновил китайскую модель Jetta


Sagitar новой генерации похож на европейскую модель Passat. В длину авто почти не изменилось - 4 753 мм. Межосевое расстояние составило 2 731 мм. Седан получил другое расположение секций задней скорости в автомобильных фонарях. Бренд Volkswagen в китайской версии добавил новую силовую установку. «Глобальную» Jetta комплектуют 1,4-литровым современным турбомотором на 150 «лошадок». Новая версия Sagitar получила также 1,2-литровую силовую установку TSI на 115 «лошадей». Трансмиссию представили пятиступенчатой механической КП и семиступенчатым «роботом» DSG (2 сцепления).

Volkswagen Sagitar новой генерации начали производить в рамках совместного предприятия FAW-Volkswagen. В свою очередь новые седаны начнут продавать в марте.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:26

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