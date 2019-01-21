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Поклонники не узнают Ирину Безрукову в спортивной одежде

Ирина Безрукова откровенно призналась подписчикам в Instagram, что поклонники не узнают её в спортивной одежде. К посту актриса добавила собственное фото в спортивном наряде, признавшись, что в таком виде её «идентифицируют» исключительно по голосу.

Поклонники не узнают Ирину Безрукову в спортивной одежде


Ирина Безрукова недавно вспомнила вопрос, который прозвучал в её сторону от нескольких подписчиков, и решила наглядно на него ответить. Многие интересовались, узнают ли популярную актрису в обычной жизни, например, проходя мимо на улице, на что звезда посетовала, что в спортивной одежде это не под силу даже хорошим знакомым, но тут же отметила, что «идентифицируют» её в основном по голосу. Знаменитость также наглядно продемонстрировала, как выглядит в спортивном наряде. На опубликованном снимке Безрукова предстала перед фолловерами в мешковатой тёмной толстовке с капюшоном, бежевых штанах и кроссовках.

Комментарии от подписчиков, к слову, свидетельствовали совсем об обратном — те признались, что даже в таком спортивном костюме всегда узнают свою любимицу, и сильно удивились, как её могут не узнавать хорошие знакомые. Кроме того, вот такой свободный стиль одежды Ирины Безруковой оценили многие, посоветовав ей чаще так наряжаться, если, конечно, она чувствует себя при этом комфортно.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:00

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