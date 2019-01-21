Ученые: Трансплантация фекальных бактерий может предотвратить онкологию и деменцию





Исследователи из Оклендского университета сообщили, что манипуляции с пересадкой кала уже тестируются в действии для терапии расстройств кишечника, в том числе и воспалительных процессов.Специалисты планируют расширить спектр применения новой разработки, считая, что таким образом можно победить множество других недугов, например, астму, аллергию, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, рак, и заболевания сердечно-сосудистой системы.По словам ученых, за последние 20 лет наметилась тенденция к росту списка заболеваний, спровоцированных изменениями в микрофлоре кишечника. Технология по трансплантации микробов кала уже была успешно испытана на мышах.Однако эксперты предупреждают, что трансплантация испражнений может быть не всегда эффективной, поскольку возможна неадекватная иммунная реакция кишечника реципиента на пересаженные бактерии донора.