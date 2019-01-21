АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Пугачевой до Успенской: Российские звезды за 60, которые любят модные эксперименты
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Ученые: Трансплантация фекальных бактерий может предотвратить онкологию и деменцию

Ученые из Новой Зеландии заявили о том, что с помощью трансплантации бактерий из фекалий возможно предотвратить развитие онкологии и деменции. Соответствующей информацией поделился источник Eurekalert.


Ученые: Трансплантация фекальных бактерий может предотвратить онкологию и деменцию

Исследователи из Оклендского университета сообщили, что манипуляции с пересадкой кала уже тестируются в действии для терапии расстройств кишечника, в том числе и воспалительных процессов.

Специалисты планируют расширить спектр применения новой разработки, считая, что таким образом можно победить множество других недугов, например, астму, аллергию, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, рак, и заболевания сердечно-сосудистой системы.

По словам ученых, за последние 20 лет наметилась тенденция к росту списка заболеваний, спровоцированных изменениями в микрофлоре кишечника. Технология по трансплантации микробов кала уже была успешно испытана на мышах.

Однако эксперты предупреждают, что трансплантация испражнений может быть не всегда эффективной, поскольку возможна неадекватная иммунная реакция кишечника реципиента на пересаженные бактерии донора.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Успенская отправила больную дочь
Infiniti в январе запустила в России
Игорь Николаев поздравил Дмитрия
Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в
Семен Слепаков заявил, что у “Сборной
Звезды «Дома-2» Виктория Романец и
Эксперт Вячеслав Субботин назвал
Леонид Ярмольник считает современное
У старшей дочери Ксении Бородиной
Отца Екатерины Андреевой заподозрили в
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова
Модели Renault Koleos и Renault Dokker
Отсрочка первого купания новорождённого
Фанаты требуют, чтобы Елена Летучая
Роскомнадзор возобновил блокировки
Поклонники не узнают Ирину Безрукову в
Елизавета Туктамышева иронично ответила
Илью Яббарова выгнали из «Дома-2» из-за
Ученые: Трансплантация фекальных
Николай Басков исполнил композицию на
Volkswagen обновил китайскую модель
Учёные: Статуи острова Пасхи служат
Поклонники заподозрили Яну Рудковскую в
Дженнифер Энистон в роскошном красном
СМИ: В обменниках Шереметьево
Валерий Блюменкранц намерен познакомить
Xiaomi выпустила умные шторы Xiaomi
Агния Осина выступила на концерте
Невербальное общение музыкантов - залог
Победитель «Замуж за Бузову» Денис
Просмотреть все новости