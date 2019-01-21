Учёные: Статуи острова Пасхи служат метками для источников пресной воды





В США группа учёных из Университета Орегона представила общественности совершенно новую теорию истории возникновения статуй острова Пасхи. Эксперты выяснили, что каменные фигуры являются обозначением территорий с источниками пресной воды, что было крайне важным и редким ресурсом для проживавших там давно полинезийцев. Перед началом исследования была разработана уникальная математическая модель, которая при наложении её на карту острова дала понять, что статуи установлены конкретно на местах, где имеются хотя бы незначительные истоки подземных вод, вытекающих к берегам, или остающихся в проницаемых слоях.Кроме того, специалисты также сделали вывод относительно того, почему ранее эта теория никем не была представлена. Выяснилось, что обследуя территорию пешим образом, нельзя отследить связь установленных на острове Пасхи статуй с местами расположения источников пресной воды, это возможно исключительно при использовании математической модели на плоской поверхности карты всего острова.