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Виктория Боня готовится встретиться с особенным мужчиной

Бывшая участница «Дома-2», а ныне модель и блогер Виктория Боня признается, что сейчас абсолютно свободна.

Как уверяет сама девушка, это осознанный выбор.

Виктория Боня готовится встретиться с особенным мужчиной

По ее словам, она накапливает сексуальную энергию для достойного мужчины. Он рано или поздно должен появиться в ее жизни.

В интервью другу и по совместительству блогеру Денчику Виктория призналась, что не хочет растрачивать потенциал попросту. Поэтому большую часть свободного времени Боня уделяет спорту.

Денчик отметил, что большинство женщин относится избирательно к выбору партнера и реагируют в первую очередь на собственные чувства, уровень общения. Мужчины же этот фактор без намерения вступить в серьезные отношения часто игнорируют.

Виктория Боня готовится встретиться с особенным мужчиной

Ранее Виктория Боня имела отношения с Алексом Смерфитом, от которого она родила дочь. Дальше на ее горизонте появился на некоторое время Пьер Андюран.

Однако этот роман оказался коротким. Злые языки говорят о том, что дело кроется в финансовом состоянии Виктории.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:28

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