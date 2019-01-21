Виктория Боня готовится встретиться с особенным мужчиной
Бывшая участница «Дома-2», а ныне модель и блогер Виктория Боня признается, что сейчас абсолютно свободна.
Как уверяет сама девушка, это осознанный выбор.
По ее словам, она накапливает сексуальную энергию для достойного мужчины. Он рано или поздно должен появиться в ее жизни.
В интервью другу и по совместительству блогеру Денчику Виктория призналась, что не хочет растрачивать потенциал попросту. Поэтому большую часть свободного времени Боня уделяет спорту.
Денчик отметил, что большинство женщин относится избирательно к выбору партнера и реагируют в первую очередь на собственные чувства, уровень общения. Мужчины же этот фактор без намерения вступить в серьезные отношения часто игнорируют.
Ранее Виктория Боня имела отношения с Алексом Смерфитом, от которого она родила дочь. Дальше на ее горизонте появился на некоторое время Пьер Андюран.
Однако этот роман оказался коротким. Злые языки говорят о том, что дело кроется в финансовом состоянии Виктории.
Как уверяет сама девушка, это осознанный выбор.
По ее словам, она накапливает сексуальную энергию для достойного мужчины. Он рано или поздно должен появиться в ее жизни.
В интервью другу и по совместительству блогеру Денчику Виктория призналась, что не хочет растрачивать потенциал попросту. Поэтому большую часть свободного времени Боня уделяет спорту.
Денчик отметил, что большинство женщин относится избирательно к выбору партнера и реагируют в первую очередь на собственные чувства, уровень общения. Мужчины же этот фактор без намерения вступить в серьезные отношения часто игнорируют.
Ранее Виктория Боня имела отношения с Алексом Смерфитом, от которого она родила дочь. Дальше на ее горизонте появился на некоторое время Пьер Андюран.
Однако этот роман оказался коротким. Злые языки говорят о том, что дело кроется в финансовом состоянии Виктории.