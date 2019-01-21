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Ольга Сударкина покинула проект «Дом-2» на голосовании

Мы уже писали о том, что несколько недель назад участница телепроекта «Дом-2» Ольга Сударкина, которая заработала плохую славу из-за драки с Натальей Игруновой, публично заявила о своей симпатии к Дмитрию Дмитренко, имеющего в периметре жену и маленькую дочь.

Девушка всеми возможными способами пыталась привлечь к себе внимание молодого человека, рассказывала о том, каким мужчиной он станет рядом с ней, и о том, как сильно не любит, не ценит, и не уважает его нынешняя супруга.

Ольга Сударкина покинула проект «Дом-2» на голосовании

Оля даже договорилась с родственником, снимающим клипы для артистов отечественного шоу-бизнеса, чтобы тот безвозмездно снял для парня хорошее видео, ведь он только начал развиваться в творчестве, и ему необходима помощь и поддержка.

Все это привело к тому, что против Сударкиной настроились не только зрители реалити-шоу, но и большая часть коллег по периметру. Ежедневно на Лобном месте ее «поливали грязью», призывая отказаться от своих намерений увести Диму из семьи. Однако та не собиралась сдаваться.

Впрочем, Ксения Бородина решила проблему кардинально, номинировав участницу на вылет. После этого еще пару дней девушка провела на Поляне, пытаясь установить контакт с Дмитренко, пока не наступил день голосования. Большинство ребят проголосовало против, и ей пришлось уйти за ворота.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:05

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