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СМИ: В обменниках Шереметьево искусственно занижают цены на иностранную валюту

В обменниках, действующих в аэропорту Шереметьево, искусственным путем занижают цены на иностранную валюту. К соответствующим заключениям в ходе расследования пришли отечественные СМИ.
СМИ: В обменниках Шереметьево искусственно занижают цены на иностранную валюту

Как показало расследование 17 января, в отделении обмена валют, работающего на базе аэропорта Шереметьево, выражали готовность покупать доллары по 55 рублей, пока стоимость одного евро достигала 65 рублей. В тот же день по данным ЦБ курс валюты ЕС превысил показатель в 75 рублей. При этом покупка иностранных валют в Шереметьево наоборот обойдется дороже, за доллар там просят 68 рублей, евро — 78. В обменниках цены на покупку/продажу валюты подтвердили, в том числе в письменном виде, сообщает “ПолитЭксперт”.

Хотя цены на валюту устанавливает ЦБ, они могут находиться в “плавающем” состоянии, что зависит прежде всего от различных рыночных факторов.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00

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