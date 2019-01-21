СМИ: В обменниках Шереметьево искусственно занижают цены на иностранную валюту
В обменниках, действующих в аэропорту Шереметьево, искусственным путем занижают цены на иностранную валюту. К соответствующим заключениям в ходе расследования пришли отечественные СМИ.
Как показало расследование 17 января, в отделении обмена валют, работающего на базе аэропорта Шереметьево, выражали готовность покупать доллары по 55 рублей, пока стоимость одного евро достигала 65 рублей. В тот же день по данным ЦБ курс валюты ЕС превысил показатель в 75 рублей. При этом покупка иностранных валют в Шереметьево наоборот обойдется дороже, за доллар там просят 68 рублей, евро — 78. В обменниках цены на покупку/продажу валюты подтвердили, в том числе в письменном виде, сообщает “ПолитЭксперт”.
Хотя цены на валюту устанавливает ЦБ, они могут находиться в “плавающем” состоянии, что зависит прежде всего от различных рыночных факторов.
Как показало расследование 17 января, в отделении обмена валют, работающего на базе аэропорта Шереметьево, выражали готовность покупать доллары по 55 рублей, пока стоимость одного евро достигала 65 рублей. В тот же день по данным ЦБ курс валюты ЕС превысил показатель в 75 рублей. При этом покупка иностранных валют в Шереметьево наоборот обойдется дороже, за доллар там просят 68 рублей, евро — 78. В обменниках цены на покупку/продажу валюты подтвердили, в том числе в письменном виде, сообщает “ПолитЭксперт”.
Хотя цены на валюту устанавливает ЦБ, они могут находиться в “плавающем” состоянии, что зависит прежде всего от различных рыночных факторов.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00