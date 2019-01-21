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Xiaomi выпустила умные шторы Xiaomi Aqara Smart Curtain Motor

Xiaomi выпустила новые умные шторы версии Xiaomi Aqara Smart Curtain Motor. Очередной смарт-продукт расценивается в $80.

Xiaomi выпустила умные шторы Xiaomi Aqara Smart Curtain Motor


Данная новинка представляет собой более функциональную, а также экономную версию по сравнению со своим предшественником. Умные шторы отличаются внедренной аккумуляторной батареей. Из этого следует, что новинку не требуется присоединять к проводам либо искать розетку для зарядки. Данные шторы открываются, а также закрываются без каких-либо проблем. Ими можно управлять с помощью пульта по беспроводному протоколу, потребляя немного электричества через специальную программу Mi Smart.

С помощью приложения в работу запускается таймер для открытия/закрытия штор в автоматическом режиме. В устройство внедрили поддержку голосового управления XiaoAl. При наличии домашнего датчика Mi предоставляется возможность настройки автоматического закрытия/открытия умных штор. Модель на 3 метра стоят $161. А вот базовая версия расценивается в $80.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55

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