Xiaomi выпустила умные шторы Xiaomi Aqara Smart Curtain Motor





Данная новинка представляет собой более функциональную, а также экономную версию по сравнению со своим предшественником. Умные шторы отличаются внедренной аккумуляторной батареей. Из этого следует, что новинку не требуется присоединять к проводам либо искать розетку для зарядки. Данные шторы открываются, а также закрываются без каких-либо проблем. Ими можно управлять с помощью пульта по беспроводному протоколу, потребляя немного электричества через специальную программу Mi Smart.С помощью приложения в работу запускается таймер для открытия/закрытия штор в автоматическом режиме. В устройство внедрили поддержку голосового управления XiaoAl. При наличии домашнего датчика Mi предоставляется возможность настройки автоматического закрытия/открытия умных штор. Модель на 3 метра стоят $161. А вот базовая версия расценивается в $80.