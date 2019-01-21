Елизавета Туктамышева иронично ответила поклонникам, «некрасиво» отзывавшимся о ее возлюбленном

О романе Елизаветы Туктамышевой и ее коллеги Андрея Лазукина стало известно осенью минувшего года. Тогда за избранником прославленной фигуристки закрепилось прозвище «бойфренд Туктамышевой». Хотя спортсмен и не скрывал, что влюблен, но признавался, что такое «неуважительное» отношение ему не по душе.Сама фигуристка обычно не распространяется о подробностях своей личной жизни, однако недавно она решила нарушить эту традицию. В соцсети она опубликовала фото с любимым человеком, подписав его «герлфренд Лазукина», что можно расценить как шутливый ответ поклонникам, давшим ее кавалеру прозвище.Подписчики положительно оценили фотографию влюбленных. Они написали, что спортсмены - «красивая пара», пожелали им побед, а также отметили, что «Лиза Лазукина между прочим очень красива».