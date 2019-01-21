Агния Осина выступила на концерте памяти своего отца

Агния в своем микроблоге Instagram обнародовала пост, в котором выразила большую благодарность Андрею Разину и Андрею Ковалеву за организацию концерта. Также она написала много теплых слов в адрес выступавших артистов, а также пришедших на мероприятие зрителей. Дочь Осина заявила, что во время выступления чувствовала присутствие отца.Свое сообщение начинающая певица сопроводила видео, на котором она исполняет известный хит «Не надо не плачь». Поклонники отметили, что прослушав песню в ее исполнении, у них навернулись слёзы на глаза. Фолловеры стали желать Агнии удачи во всех ее начинаниях.