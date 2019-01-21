Николай Басков исполнил композицию на кабардинском языке

Накануне на просторах соцсетей появилось видео, снятое на одном из концертов Николая Баскова. Одну из представленных в рамках программы композиций отечественный артист исполнил на достаточно сложном кабардинском языке, но сделал это без ошибок и не сбиваясь. Стремительными темпами видео с участием певца распространилось по Сети, вызвав восхищение у его поклонников. Многие были удивлены тому, что Басков смог воспроизвести столь непростую песню, ведь обычно он поет на русском.Публика начала обсуждать творчество Николая Баскова, придя к заключению, что талантливый человек талантлив во всем. Впрочем, некоторые юзеры не оценили стараний артиста, считая, что сделал это он не ради своих поклонников, а для того, чтобы удовлетворить желание юбиляра.