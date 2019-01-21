АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Пугачевой до Успенской: Российские звезды за 60, которые любят модные эксперименты
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Николай Басков исполнил композицию на кабардинском языке

Отечественный певец Николай Басков умело исполнил композицию на кабардинском языке. При этом в процессе артист ни разу не сбился, несмотря на сложность выбранного языка.
Николай Басков исполнил композицию на кабардинском языке

Накануне на просторах соцсетей появилось видео, снятое на одном из концертов Николая Баскова. Одну из представленных в рамках программы композиций отечественный артист исполнил на достаточно сложном кабардинском языке, но сделал это без ошибок и не сбиваясь. Стремительными темпами видео с участием певца распространилось по Сети, вызвав восхищение у его поклонников. Многие были удивлены тому, что Басков смог воспроизвести столь непростую песню, ведь обычно он поет на русском.

Публика начала обсуждать творчество Николая Баскова, придя к заключению, что талантливый человек талантлив во всем. Впрочем, некоторые юзеры не оценили стараний артиста, считая, что сделал это он не ради своих поклонников, а для того, чтобы удовлетворить желание юбиляра.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Успенская отправила больную дочь
Infiniti в январе запустила в России
Игорь Николаев поздравил Дмитрия
Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в
Семен Слепаков заявил, что у “Сборной
Звезды «Дома-2» Виктория Романец и
Эксперт Вячеслав Субботин назвал
Леонид Ярмольник считает современное
У старшей дочери Ксении Бородиной
Отца Екатерины Андреевой заподозрили в
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова
Модели Renault Koleos и Renault Dokker
Отсрочка первого купания новорождённого
Фанаты требуют, чтобы Елена Летучая
Роскомнадзор возобновил блокировки
Поклонники не узнают Ирину Безрукову в
Елизавета Туктамышева иронично ответила
Илью Яббарова выгнали из «Дома-2» из-за
Ученые: Трансплантация фекальных
Николай Басков исполнил композицию на
Volkswagen обновил китайскую модель
Учёные: Статуи острова Пасхи служат
Поклонники заподозрили Яну Рудковскую в
Дженнифер Энистон в роскошном красном
СМИ: В обменниках Шереметьево
Валерий Блюменкранц намерен познакомить
Xiaomi выпустила умные шторы Xiaomi
Агния Осина выступила на концерте
Невербальное общение музыкантов - залог
Победитель «Замуж за Бузову» Денис
Просмотреть все новости