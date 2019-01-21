Мария Кохно боится возвращаться на телепроект «Дом-2»
Пару недель назад бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно сообщила своим поклонникам о том, что возвращается на телепроект. Она заверила, что все условия уже обговорены, необходимые контракты уже подписаны, и ей остается лишь дождаться начала февраля, так как именно на этот период назначен ее приход.
Впрочем, девушка не стала исключать, что в самый последний момент может изменить свое решение, и фанаты так и не увидят ее в роли героини на съемочной площадке реалити-шоу. А все потому, что ей, как и в прошлом году, может поступить более выгодное и интересное предложение.
Напомним, что в середине 2018 года Маша также говорила публике о том, что возвращается в периметр к Андрею Штриху, однако перед самым началом съемок ей предложили поучаствовать в проекте «Инстаграмщицы», и она согласилась, пообещав руководству телестройки появиться в периметре в следующий раз.
На этот раз поклонники решили, что ничего не может помешать их любимице прийти на телестройку, и пока они весело обсуждали будущие эфиры с участием Маши, та вдруг стала сомневаться в необходимости возвращения.
Все дело в том, что Маша поверила своей бывшей коллеге Валерии Фрост, которая публично заявила, что на Поляну «Дома-2» пришла девушка, являющаяся носителем опасного недуга. Блондинка только вылечила анорексию, а теперь больше не хочет подвергать свою жизнь опасности.
Однако Яна Шевцова, та самая новенькая о которой говорила Лера, опубликовала несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram результаты обследования, которые доказывают, что она абсолютно здорова и не несет никакой опасности окружающим. Поэтому фанаты Кохно надеются на то, что та перестанет волноваться и обязательно вернется на проект.
Впрочем, девушка не стала исключать, что в самый последний момент может изменить свое решение, и фанаты так и не увидят ее в роли героини на съемочной площадке реалити-шоу. А все потому, что ей, как и в прошлом году, может поступить более выгодное и интересное предложение.
Напомним, что в середине 2018 года Маша также говорила публике о том, что возвращается в периметр к Андрею Штриху, однако перед самым началом съемок ей предложили поучаствовать в проекте «Инстаграмщицы», и она согласилась, пообещав руководству телестройки появиться в периметре в следующий раз.
На этот раз поклонники решили, что ничего не может помешать их любимице прийти на телестройку, и пока они весело обсуждали будущие эфиры с участием Маши, та вдруг стала сомневаться в необходимости возвращения.
Все дело в том, что Маша поверила своей бывшей коллеге Валерии Фрост, которая публично заявила, что на Поляну «Дома-2» пришла девушка, являющаяся носителем опасного недуга. Блондинка только вылечила анорексию, а теперь больше не хочет подвергать свою жизнь опасности.
Однако Яна Шевцова, та самая новенькая о которой говорила Лера, опубликовала несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram результаты обследования, которые доказывают, что она абсолютно здорова и не несет никакой опасности окружающим. Поэтому фанаты Кохно надеются на то, что та перестанет волноваться и обязательно вернется на проект.