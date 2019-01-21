Мария Кохно боится возвращаться на телепроект «Дом-2»





Впрочем, девушка не стала исключать, что в самый последний момент может изменить свое решение, и фанаты так и не увидят ее в роли героини на съемочной площадке реалити-шоу. А все потому, что ей, как и в прошлом году, может поступить более выгодное и интересное предложение.Напомним, что в середине 2018 года Маша также говорила публике о том, что возвращается в периметр к Андрею Штриху, однако перед самым началом съемок ей предложили поучаствовать в проекте «Инстаграмщицы», и она согласилась, пообещав руководству телестройки появиться в периметре в следующий раз.На этот раз поклонники решили, что ничего не может помешать их любимице прийти на телестройку, и пока они весело обсуждали будущие эфиры с участием Маши, та вдруг стала сомневаться в необходимости возвращения.Все дело в том, что Маша поверила своей бывшей коллеге Валерии Фрост, которая публично заявила, что на Поляну «Дома-2» пришла девушка, являющаяся носителем опасного недуга. Блондинка только вылечила анорексию, а теперь больше не хочет подвергать свою жизнь опасности.Однако Яна Шевцова, та самая новенькая о которой говорила Лера, опубликовала несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram результаты обследования, которые доказывают, что она абсолютно здорова и не несет никакой опасности окружающим. Поэтому фанаты Кохно надеются на то, что та перестанет волноваться и обязательно вернется на проект.