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Дженнифер Энистон в роскошном красном платье появилась на съемках нового проекта

Дженнифер Энистон принимает участие в съемках нового проекта производства компании Apple. Накануне 49-летняя знаменитость была замечена во время работы в роскошном красном платье.
Дженнифер Энистон в роскошном красном платье появилась на съемках нового проекта

Предполагается, что речь идет о многосерийном проекте Top of the Morning, пока не имеющем локального названия. Он должен насчитывать два сезона, на экраны выйдет порядка 20 серий. Помимо 49-летней Дженнифер Энистон задействованы в съемках также Риз Уизерспун, Стив Карелл и некоторые другие известные актеры. Звезда “Друзей” покажет себя во всей красе по меньшей мере в одном из эпизодов, накануне она была замечена в роскошном наряде, удачно подчеркивающем достоинства фигуры знаменитости.

В последнее время Дженнифер Энистон много внимания уделяет карьере. В частности, помимо участия в сериале, актриса недавно завершила съемки в комедийной ленте “Пышка”. Там 49-летней экс-возлюбленная Брэда Питта сыграла одну из ведущих ролей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:05

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