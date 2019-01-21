Дженнифер Энистон в роскошном красном платье появилась на съемках нового проекта

Предполагается, что речь идет о многосерийном проекте Top of the Morning, пока не имеющем локального названия. Он должен насчитывать два сезона, на экраны выйдет порядка 20 серий. Помимо 49-летней Дженнифер Энистон задействованы в съемках также Риз Уизерспун, Стив Карелл и некоторые другие известные актеры. Звезда “Друзей” покажет себя во всей красе по меньшей мере в одном из эпизодов, накануне она была замечена в роскошном наряде, удачно подчеркивающем достоинства фигуры знаменитости.В последнее время Дженнифер Энистон много внимания уделяет карьере. В частности, помимо участия в сериале, актриса недавно завершила съемки в комедийной ленте “Пышка”. Там 49-летней экс-возлюбленная Брэда Питта сыграла одну из ведущих ролей.