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Звезды “Битвы экстрасенсов” Татьяна Ларина и Николь Кузнецова снялись вместе в новом проекте на ТВ-3

Татьяна Ларина и Николь Кузнецова, известные широким массам по участию в “Битве экстрасенсов”, вместе снялись в новом проекте. Зрители скоро смогут увидеть пару в эфире канала ТВ-3.
Звезды “Битвы экстрасенсов” Татьяна Ларина и Николь Кузнецова снялись вместе в новом проекте на ТВ-3

Новый проект предварительно получил название “Очень странные дела”, его участниками, помимо Кузнецовой и Лариной, также окажутся следователь Назар Назаров и юрист Алексей Степанов. В таком составе команда “экспертов” попытается раскрыть наиболее резонансные преступления, имевшие место в последние годы. Кузнецова в соцсетях написала, что проект получился достаточно жутким, и поэтому она не может рекомендовать зрелище всем, ведь некоторые из обнаруженных ими вещей шокируют.

По словам экс-звезды “Битвы экстрасенсов”, скептики в лице Назарова и Степанова будут подвергать критике работу коллег-магов, но речь идет не о противостоянии, а о совместных действиях для раскрытия преступлений. Премьера новой передачи должна состояться уже 8 февраля, она будет выходить на ТВ-3 в 18:30.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:19

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