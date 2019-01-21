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Ефим Шифрин из-за монолога Михаила Жванецкого был отстранен от работы во время Олимпиады в Москве

Популярный юморист Ефим Шифрин опубликовал на своей странице в сети Instagram архивную фотографию, в комментарии к которой поделился с поклонниками историей из своего прошлого. Оказывается, почти 40 лет назад, во время проведения Олимпийских игр в Москве, молодого комика временно отстранили от сцены из-за того, что он прочитал монолог Михаила Жванецкого «Спрос-сбыт».


Ефим Шифрин из-за монолога Михаила Жванецкого был отстранен от работы во время Олимпиады в Москве

По словам эстрадного артиста, в монологе речь шла о том, «что ничего НЕ БЫЛО. В том числе и презервативов». Прослушав выступление Ефима Шифрина, Тамара Степановна Новацкая, занимавшая в то время должность режиссера Москонцерта, кратко охарактеризовала сатирическое произведение словами - «Это за гранью!». По мнению юмориста, даже если бы в монологе Михаил Жванецкий назвал «изделие №2» по-другому, Тамару Степановну упоминание о средствах контрацепции все равно бы не устроило. Данный случай и послужил причиной того, что на все время Олимпиады молодой юморист сидел без работы.

Ефим Шифрин признался, что по прошествии многих лет Тамара Новацкая неожиданно стала ему звонить, а он, забыв старые обиды, подолгу с ней беседовал.
Ефим Шифрин из-за монолога Михаила Жванецкого был отстранен от работы во время Олимпиады в Москве

В своих комментариях к снимку подписчики, в целом, положительно отнеслись к посту комика. Однако некоторые фолловеры удивились тому, что Ефим Шифрин упомянул, что Тамара Новацкая умерла в прошлом году, хотя на самом деле это произошло еще более 10 лет назад.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:28

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