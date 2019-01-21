Ефим Шифрин из-за монолога Михаила Жванецкого был отстранен от работы во время Олимпиады в Москве

По словам эстрадного артиста, в монологе речь шла о том, «что ничего НЕ БЫЛО. В том числе и презервативов». Прослушав выступление Ефима Шифрина, Тамара Степановна Новацкая, занимавшая в то время должность режиссера Москонцерта, кратко охарактеризовала сатирическое произведение словами - «Это за гранью!». По мнению юмориста, даже если бы в монологе Михаил Жванецкий назвал «изделие №2» по-другому, Тамару Степановну упоминание о средствах контрацепции все равно бы не устроило. Данный случай и послужил причиной того, что на все время Олимпиады молодой юморист сидел без работы.Ефим Шифрин признался, что по прошествии многих лет Тамара Новацкая неожиданно стала ему звонить, а он, забыв старые обиды, подолгу с ней беседовал.В своих комментариях к снимку подписчики, в целом, положительно отнеслись к посту комика. Однако некоторые фолловеры удивились тому, что Ефим Шифрин упомянул, что Тамара Новацкая умерла в прошлом году, хотя на самом деле это произошло еще более 10 лет назад.