Валерия без макияжа стала примером для подражания у звездных коллег

В Instagram Валерии фолловеры заметили свежую публикацию, в которой певица сообщила, что свой отпуск она вынужденно продлевает, но уже в начале февраля вернётся в Россию. Называть место, где она с супругом отдыхает, звезда так и не стала, зато поведала о том, что для наслаждения каникулами ей не обязательно нужен какой-нибудь курортный пляж и абсолютное безделье. Главное, со слов Валерии, чтобы она чувствовала на себе лучи солнца, которое, собственно, и позволяет ей насыщаться энергией и силами для новых свершений и гармонии с собой.Кроме того, особое внимание к себе привлекло именно фото, прикреплённое к посту, которое вызвало самый настоящий восторг среди подписчиков, так как на нём Валерия позировала без макияжа. В комментариях к снимку даже Яна Рудковская призналась, что старается подражать коллеге по шоу-бизнесу, ведь не каждый может выглядеть так в 50 лет.