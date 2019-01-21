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Поклонники пророчат дочери Ирины Гриневой и Максима Шабалина актерское будущее

В процессе взросления дочь Ирины Гриневой и Максима Шабалина, пятилетняя Василиса, может решить связать свою жизнь с актерством. Такое будущее девочке пророчат поклонники звездной пары.
Поклонники пророчат дочери Ирины Гриневой и Максима Шабалина актерское будущее

Актриса Ирина Гринева растит дочь от фигуриста Максима Шабалина и часто показывает наследницу в соцсетях. Накануне знаменитость решила продемонстрировать интернет-аудитории, как проходят домашние выступления юной Василисы, разместив на личной странице в Instagram сразу несколько соответствующих видеороликов.
Поклонники пророчат дочери Ирины Гриневой и Максима Шабалина актерское будущее

Подписчики Ирины Гриневой поразились тому, насколько ловко юная наследница артистки передает различные эмоции на камеру. По мнению многочисленных фолловеров, у талантливых родителей родился не менее одаренный ребенок, и в будущем Василиса может стать талантливой актрисой. Кроме того, пользователи отметили, что девочка растет настоящей красавицей, а пост с отметками "Мне нравится" за непродолжительное время оценили более 4 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:13

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