Поклонники пророчат дочери Ирины Гриневой и Максима Шабалина актерское будущее

Актриса Ирина Гринева растит дочь от фигуриста Максима Шабалина и часто показывает наследницу в соцсетях. Накануне знаменитость решила продемонстрировать интернет-аудитории, как проходят домашние выступления юной Василисы, разместив на личной странице в Instagram сразу несколько соответствующих видеороликов.Подписчики Ирины Гриневой поразились тому, насколько ловко юная наследница артистки передает различные эмоции на камеру. По мнению многочисленных фолловеров, у талантливых родителей родился не менее одаренный ребенок, и в будущем Василиса может стать талантливой актрисой. Кроме того, пользователи отметили, что девочка растет настоящей красавицей, а пост с отметками "Мне нравится" за непродолжительное время оценили более 4 тысяч юзеров.