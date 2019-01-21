Песков прокомментировал информацию о передаче Курильских островов Японии





В Кремле уже отреагировали на слова Синдзо-Абэ по поводу передачи части Курильских островов во владение Японии. Прокомментировать волнующую многих информацию решил Дмитрий Песков, который чётко заявил, что на данный момент никакие договорённости между Абэ и Владимиром Путиным не заключались, не утверждались планы действий, связанные с мирным договором, а потому не стоит делать поспешные выводы.Кроме того, Песков напомнил, что очередная встреча Абэ и Владимира Путина запланирована на завтра, 22 января, после которой станут известны официальные предложения Японии по Курильским островам. Слова японского премьер-министра на фоне пока не заключённых соглашений политик называет лишь «мыслями вслух».