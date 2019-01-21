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Мать Фрейи Зильбер готова помогать дочери в воспитании внука Марии Шукшиной

Мать Фрейи Зильбер выразила готовность помогать дочери в воспитании внука Марии Шукшиной. В Москву женщина приехала ради примирения с наследницей, также надеясь ее уговорить вернуться обратно в Барнаул.
Мать Фрейи Зильбер готова помогать дочери в воспитании внука Марии Шукшиной

Фрейя Зильбер состояла в отношениях с Марком Касаткиным, сыном Марии Шукшиной. Пара так и не связала себя браком, а после новости о беременности девушки звездные родственники не сразу признали малыша. Накануне в студии “Прямого эфира” появилась мать Зильбер Нина Волкова, которая уже долгие годы присматривает за еще одной наследницей дочери — пятилетней Евой. Женщина готова пойти на примирение с мамой внука Марии Шукшиной и даже помочь в воспитании сына, которого она лично пока не видела.

Женщина, которую внучка Ева считает мамой, видит в дочери положительные перемены, и предлагает ей вернуться в Барнаул, чтобы заняться воспитанием Марка. Она уверена, что это лучше, чем скитаться по Москве, жалуясь на отсутствие квартиры, денег и няни.
Мать Фрейи Зильбер готова помогать дочери в воспитании внука Марии Шукшиной

Впрочем, Фрейя Зильбер от помощи матери отказывается, заявляя, что сама может решить свои проблемы. В Барнауле она присмотрела ветхий дом, и не исключает, что может остаться жить там. Поговорив с сыном Шукшиной перед эфиром Нина Волкова узнала, что тот не против участвовать в воспитании наследника, но не хочет обсуждать личную жизнь на камеру. Гостья студии добавила, что готова помириться с дочерью без каких-либо условий.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:09

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