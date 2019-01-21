Мать Фрейи Зильбер готова помогать дочери в воспитании внука Марии Шукшиной





Фрейя Зильбер состояла в отношениях с Марком Касаткиным, сыном Марии Шукшиной. Пара так и не связала себя браком, а после новости о беременности девушки звездные родственники не сразу признали малыша. Накануне в студии “Прямого эфира” появилась мать Зильбер Нина Волкова, которая уже долгие годы присматривает за еще одной наследницей дочери — пятилетней Евой. Женщина готова пойти на примирение с мамой внука Марии Шукшиной и даже помочь в воспитании сына, которого она лично пока не видела.Женщина, которую внучка Ева считает мамой, видит в дочери положительные перемены, и предлагает ей вернуться в Барнаул, чтобы заняться воспитанием Марка. Она уверена, что это лучше, чем скитаться по Москве, жалуясь на отсутствие квартиры, денег и няни.Впрочем, Фрейя Зильбер от помощи матери отказывается, заявляя, что сама может решить свои проблемы. В Барнауле она присмотрела ветхий дом, и не исключает, что может остаться жить там. Поговорив с сыном Шукшиной перед эфиром Нина Волкова узнала, что тот не против участвовать в воспитании наследника, но не хочет обсуждать личную жизнь на камеру. Гостья студии добавила, что готова помириться с дочерью без каких-либо условий.