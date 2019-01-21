Анна Семенович с трудом возвращается к работе после отпуска

Анна Семенович любит рассказывать своим фанатам обо всем, что происходит в ее жизни. Она часто делится фото и видео с поклонниками в социальных сетях. Несколько часов назад знаменитость решила рассказать в Instagram, что ей сложно приступить к работе после отпуска. Артистка опубликовала фото, на котором она лежит на кровати. В комментарии она написала, что с сегодняшнего дня она в рабочем режиме.Поклонники поддержали Анну Семенович и начали писать: "Хорошей Вам недели!! Мне тоже трудно перестроиться", "Аня, ты супер человек, не переживай, у тебя все будет класс", "Анна, вы как всегда прекрасны, хорошего рабочего дня", "Фото супер, возвращаться к работе после отпуска всегда тяжело)", "Вы умница и быстро перестроитесь". Пост артистки собрал более 31 тысячи лайков.