Ирина Пегова опубликовала фото после турнира танцоров «Crystal Ball 2019»

Некоторое время назад увлечением Ирины Пеговой стали бальные танцы. На танцевальном турнире, проходившем 19-20 января в Санкт-Петербурге, кинозвезда и ее партнер Евгений Раев представили свою программу, заняв четвертое место. Однако артистка уверена, что настанет день, когда ее заветная мечта осуществится, и она одержит победу.На фотографии, которую Ирина Пегова опубликовала в соцсети, почитатели смогли увидеть, в каком образе знаменитость выступала на фестивале по танцам. Она была одета в короткое ярко-красное платье, украшенное перьями. Снимок актриса сопроводила словами о том, что ей «попозировать удалось». В комментарии к фото подписчики написали в адрес своей любимицы множество комплиментов. Они назвали ее «красоткой» и «роскошной женщиной», отметили ее харизму и талант, а также пожелали ей творческих побед.