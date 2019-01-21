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Ирина Пегова опубликовала фото после турнира танцоров «Crystal Ball 2019»

Популярная актриса Ирина Пегова недавно участвовала в международном турнире танцоров «Crystal Ball 2019». На своей странице в социальной сети Instagram она разместила фотографию с этого мероприятия. Несмотря на то, что жюри присудило артистке четвертое место, поклонники восхищались своей любимицей.


Ирина Пегова опубликовала фото после турнира танцоров «Crystal Ball 2019»

Некоторое время назад увлечением Ирины Пеговой стали бальные танцы. На танцевальном турнире, проходившем 19-20 января в Санкт-Петербурге, кинозвезда и ее партнер Евгений Раев представили свою программу, заняв четвертое место. Однако артистка уверена, что настанет день, когда ее заветная мечта осуществится, и она одержит победу.

На фотографии, которую Ирина Пегова опубликовала в соцсети, почитатели смогли увидеть, в каком образе знаменитость выступала на фестивале по танцам. Она была одета в короткое ярко-красное платье, украшенное перьями. Снимок актриса сопроводила словами о том, что ей «попозировать удалось». В комментарии к фото подписчики написали в адрес своей любимицы множество комплиментов. Они назвали ее «красоткой» и «роскошной женщиной», отметили ее харизму и талант, а также пожелали ей творческих побед.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:04

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