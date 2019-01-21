Ирина Пегова опубликовала фото после турнира танцоров «Crystal Ball 2019»
Популярная актриса Ирина Пегова недавно участвовала в международном турнире танцоров «Crystal Ball 2019». На своей странице в социальной сети Instagram она разместила фотографию с этого мероприятия. Несмотря на то, что жюри присудило артистке четвертое место, поклонники восхищались своей любимицей.
Некоторое время назад увлечением Ирины Пеговой стали бальные танцы. На танцевальном турнире, проходившем 19-20 января в Санкт-Петербурге, кинозвезда и ее партнер Евгений Раев представили свою программу, заняв четвертое место. Однако артистка уверена, что настанет день, когда ее заветная мечта осуществится, и она одержит победу.
На фотографии, которую Ирина Пегова опубликовала в соцсети, почитатели смогли увидеть, в каком образе знаменитость выступала на фестивале по танцам. Она была одета в короткое ярко-красное платье, украшенное перьями. Снимок актриса сопроводила словами о том, что ей «попозировать удалось». В комментарии к фото подписчики написали в адрес своей любимицы множество комплиментов. Они назвали ее «красоткой» и «роскошной женщиной», отметили ее харизму и талант, а также пожелали ей творческих побед.
Некоторое время назад увлечением Ирины Пеговой стали бальные танцы. На танцевальном турнире, проходившем 19-20 января в Санкт-Петербурге, кинозвезда и ее партнер Евгений Раев представили свою программу, заняв четвертое место. Однако артистка уверена, что настанет день, когда ее заветная мечта осуществится, и она одержит победу.
На фотографии, которую Ирина Пегова опубликовала в соцсети, почитатели смогли увидеть, в каком образе знаменитость выступала на фестивале по танцам. Она была одета в короткое ярко-красное платье, украшенное перьями. Снимок актриса сопроводила словами о том, что ей «попозировать удалось». В комментарии к фото подписчики написали в адрес своей любимицы множество комплиментов. Они назвали ее «красоткой» и «роскошной женщиной», отметили ее харизму и талант, а также пожелали ей творческих побед.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:04